Una giornata di svago e relax si è trasformata in tragedia sulle spiagge della Riserva Naturale di Torre Flavia, a Ladispoli, dove due donne sono finite travolte dalle onde e sbattute contro gli scogli. La vittima, Maria Cesarea Petracca, 62 anni, residente a Ronciglione, è ritrovata incastrata in mare, senza vita. L’altra donna coinvolta nell’incidente, Martina Atzori, 52 anni, è trasportata in ospedale sotto choc. Il dramma è avvenuto durante un normale pattugliamento delle spiagge da parte di tre agenti della polizia locale della città metropolitana, Silvia Dentini, Simona Antinucci e Diego Galimberti. Le donne sono travolte dalle onde e sbattute contro gli scogli, un evento che ha richiesto un immediato intervento di soccorso da parte degli agenti presenti.

Martina Atzori, 52 anni, che si trovava in acqua con la vittima, è trasportata d’urgenza in ospedale dal servizio di emergenza 118, profondamente scossa dall’incidente. Maria Cesarea Petracca, purtroppo, non ha avuto scampo e l’hanno trovata incastrata negli scogli, senza vita.

La signora Petracca, 62 anni, era una rispettata insegnante presso la scuola Petrolini di Ronciglione, dove la notizia della sua scomparsa ha generato profondo cordoglio. La sua morte ha scosso non solo la comunità locale, ma anche coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla nel corso della sua vita e della sua carriera professionale.