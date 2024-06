La strada statale sorrentina resta un’arteria ad alto rischio per chi la percorre, sia in auto che soprattutto in scooter o moto. Il traffico insostenibile verso la penisola, su carreggiate molto strette e prive di corsie laterali di decelerazione, è la principale causa dell’elevata incidentalità di questa importante via di comunicazione per i paesi costieri. Ieri si è verificato l’ennesimo incidente, questa volta tra un’auto che stava entrando nel parcheggio di un ristorante e uno scooter. Nell’impatto, il conducente dello scooter è rimasto ferito a seguito della caduta dal veicolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in via Panoramica a Castellammare di Stabia.

Il centauro è trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo a seguito delle ferite riportate, mentre il traffico nella zona è rimasto paralizzato per un lungo periodo.

La situazione sottolinea l’urgente necessità di adottare misure efficaci per migliorare la sicurezza stradale lungo la strada statale sorrentina. I residenti e i visitatori della zona esprimono crescente preoccupazione per la frequenza degli incidenti e chiedono interventi mirati al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Gli automobilisti e i conducenti di veicoli a due ruote sono invitati a prestare la massima attenzione durante la guida lungo questa tratta, soprattutto considerando le caratteristiche particolari della strada e il traffico intenso che la caratterizza.