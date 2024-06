La “Carta Dedicata a Te”, inizialmente concepita esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, dunque per il nuovo Bonus Spesa, ha ora ampliato il suo campo di utilizzo per includere anche il rifornimento di carburante e il pagamento degli abbonamenti ai trasporti pubblici. Questa significativa modifica è introdotta tramite il Decreto Energia, con l’obiettivo di offrire un sostegno più versatile alle famiglie italiane, in particolare a quelle con studenti pendolari o lavoratori che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici.

Incremento dell’Importo a 500 Euro

Per il 2024, l’importo della carta è aumentato a 500 euro, rispetto ai 459,70 euro del 2023. Questo incremento è stato deliberato per contrastare l’aumento dell’inflazione, che ha reso più difficile per molte famiglie gestire il proprio bilancio familiare.

Funzionamento del Bonus

La “Carta Dedicata a Te 2024” sarà assegnata automaticamente alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro, senza la necessità di presentare domanda. L’INPS individuerà i beneficiari in base a specifici criteri:

ISEE inferiore a 15.000 euro

Residenza in Italia

Non essere beneficiari di altri sostegni statali come l’Assegno di Inclusione o il Supporto per la Formazione e il Lavoro

L’INPS darà priorità alle famiglie con almeno tre componenti e minori a carico, stilando graduatorie su base comunale per erogare il bonus.

Tempistiche e Beneficiari del Bonus

L’erogazione della “Carta Dedicata a Te 2024” è prevista per settembre, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico, facilitando così l’acquisto di abbonamenti per la mobilità degli studenti. Si prevede un aumento del numero di beneficiari, che dovrebbe raggiungere circa 1 milione e 330 mila famiglie, rispetto ai 1 milione e 300 mila famiglie del 2023.

Impatto e Benefici

Il rinnovo del Nuovo Bonus Trasporti e della “Carta Dedicata a Te” per la spesa da 500 euro per il 2024 rappresenta quindi un’importante misura di supporto economico per le famiglie italiane con basso reddito. L’estensione dell’uso della carta al rifornimento di carburante e agli abbonamenti ai trasporti pubblici risponde alle necessità quotidiane delle famiglie, offrendo un aiuto significativo in un periodo di crescenti difficoltà economiche.