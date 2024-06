In un’Italia sempre più colpita dalla crisi economica, la disoccupazione e le difficoltà finanziarie sono diventate una realtà quotidiana per molti cittadini e anche un nuovo bonus da 100 euro può fare comodo. Gli stipendi spesso non bastano a coprire le spese mensili, creando una situazione di precarietà per molte famiglie. In risposta a questa emergenza, lo Stato ha introdotto diversi bonus e agevolazioni per offrire un sostegno economico concreto. Tra le novità più rilevanti ci sono il bonus benzina e il bonus internet, ciascuno del valore di 100 euro.

Bonus Internet e Benzina: Chi Può Beneficiarne e Come Presentare Domanda

Il bonus internet e il bonus benzina sono stati ideati per aiutare i cittadini a fronteggiare le spese quotidiane. Per ottenere questi benefici, è necessario seguire alcune semplici procedure. In particolare, il bonus internet è legato all’iniziativa “Open Fiber la scelta che ti premia”, rivolta ai residenti di Andorno Micca, Coggiola, Crevacuore e Portula.

Come Ottenere il Bonus Internet

I residenti dei comuni menzionati possono ricevere il nuovo bonus di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon, una gift card di MediaWorld o un buono carburante, semplicemente attivando una connessione ultraveloce con uno degli operatori partner di Open Fiber entro il 31 ottobre 2024. La procedura per ottenere il bonus è la seguente:

Verifica della Copertura: Controlla la copertura del tuo indirizzo sul sito ufficiale di Open Fiber.

Scelta dell’Operatore: Seleziona un operatore partner che offre la connessione ultraveloce.

Attivazione della Connessione: Attiva il servizio presso la tua abitazione.

Compilazione del Form: Dopo l’installazione, compila l’apposito modulo per generare il voucher.

La rete ultraveloce, disponibile nei quattro comuni della provincia di Biella, raggiunge circa 5.500 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber To The Home), garantendo una connessione stabile e veloce.

Luca Cavanna, Field Manager Coordinator di Open Fiber per Piemonte Nord e Valle d’Aosta, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, i 4 comuni della provincia di Biella oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante della connettività e dei servizi digitali innovativi disponibili come lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione”.

Come Ottenere il Bonus Benzina

Il bonus benzina, analogo al bonus internet, offre un contributo di 100 euro per le spese di carburante. Anche in questo caso, per accedere al bonus, i cittadini devono verificare la copertura del servizio internet ultraveloce, scegliere un operatore partner e completare l’attivazione del servizio. Dopo l’installazione, va compilato il form dedicato per ottenere il voucher.

Un Aiuto Concreto per le Famiglie

Questi bonus rappresentano un aiuto concreto per le famiglie italiane, permettendo loro di risparmiare su due voci di spesa significative: il carburante e la connettività internet. La speranza è che iniziative come queste possano essere estese ad altre regioni, offrendo un supporto sempre più capillare e diffuso a chi ne ha più bisogno.

In un contesto di crescente difficoltà economica, tali misure sono fondamentali per garantire un minimo di sollievo alle famiglie italiane, promuovendo al contempo l’adozione di tecnologie avanzate che possano migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo economico locale.