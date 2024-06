L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica gestita dall’INPS, un assegno destinato anche a luglio a chi necessita di assistenza continua a causa di gravi invalidità. Questo sostegno economico mira a migliorare la qualità della vita delle persone mutilate o invalide totali che non possono deambulare autonomamente o compiere gli atti quotidiani senza assistenza.

Requisiti per l’Accesso

Per ottenere a luglio l’assegno Inps per l’indennità di accompagnamento, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Inabilità totale e permanente (100%).

Impossibilità di deambulare autonomamente senza l’aiuto di un accompagnatore.

Incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Cittadinanza italiana o, per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, e per i cittadini extracomunitari, un permesso di soggiorno di almeno un anno.

L’importo spettante non è condizionato dal reddito personale annuo né dall’età anagrafica del beneficiario.

Importi e Modalità di Erogazione

Per il 2024, l’indennità di accompagnamento è pari a 531,76 euro al mese per dodici mensilità. L’INPS eroga la prestazione economica a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, dunque l’assegno è erogato anche a luglio.

Differenza tra Invalidità al 100% e Accompagnamento

Invalidità al 100%: Riconosciuta sulla base del grado di handicap della persona.

Indennità di Accompagnamento: Concessa quando viene riconosciuta un’invalidità totale e permanente al 100%, con l’impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani senza assistenza.

Compatibilità tra Indennità di Accompagnamento e Pensione di Invalidità

L’indennità di accompagnamento è compatibile con la pensione di invalidità e può essere percepita contemporaneamente. Inoltre, è possibile accumulare l’indennità con entrate derivanti da un’attività lavorativa, senza limiti reddituali.

Procedura di Richiesta e Documentazione Necessaria

Per ottenere l’indennità di accompagnamento, è necessaria la conferma della minorazione da parte della Commissione medico-legale ASL – INPS, attraverso un verbale che valuta i requisiti sanitari, dunque per l’assegno a luglio bisognerà essersi anticipati di un bel po’. La domanda deve includere tutte le informazioni socioeconomiche, come eventuali ricoveri, attività lavorativa svolta e modalità di pagamento.

Se la domanda riguarda un minore, tali dati vengono forniti attraverso la compilazione del modello AP70 da trasmettere all’INPS. Una volta completata la procedura, la commissione invia il verbale con l’esito tramite raccomandata A/R o PEC.

La domanda può essere presentata online sul sito dell’INPS tramite credenziali digitali, oppure tramite enti di patronato o associazioni come ANMIC, ENS, UIC, ANFASS.

Calendario Pagamenti Luglio 2024

Per il ritiro dell’indennità di accompagnamento presso Poste Italiane, ecco il calendario dei pagamenti per luglio 2024:

Lunedì 1° luglio 2024: Cognomi che iniziano con la lettera A o B.

Martedì 2 luglio 2024: Cognomi che iniziano con la lettera C o D.

Mercoledì 3 luglio 2024: Cognomi che iniziano con la lettera E fino alla lettera K.

Giovedì 4 luglio 2024: Cognomi che iniziano con la lettera L fino alla lettera O.

Venerdì 5 luglio 2024: Cognomi che iniziano con la lettera P fino alla lettera R.

Sabato 6 luglio 2024 (solo mattina): Cognomi che iniziano con la lettera S fino alla lettera Z.

L’indennità di accompagnamento rappresenta un importante sostegno economico per chi necessita di assistenza continua a causa di gravi invalidità. È fondamentale comprendere i requisiti e le modalità di accesso per garantire che chi ne ha diritto possa usufruirne. Per ulteriori informazioni e per assistenza nella presentazione della domanda, è consigliabile contattare direttamente l’INPS o rivolgersi a enti di patronato e associazioni specializzate.