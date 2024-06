Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con i Ministeri del Lavoro, dell’Economia e delle Imprese, ha approvato un decreto che rinnova la “Carta Dedicata a Te” per il 2024 ponendo nuove regole. Tuttavia, questo rinnovo porta anche problemi all’accesso che escluderanno alcune famiglie dal beneficio.

Introduzione del Bonus di 500 Euro

Il decreto introduce un bonus di 500 euro per le famiglie italiane, ma stabilisce nuove restrizioni per l’accesso della carta Dedica t Te, regole che lo scorso anno non c’erano. La “Carta Dedicata a Te” sarà incompatibile con la “Carta Acquisti”. Questo significa che le famiglie che attualmente beneficiano della “Carta Acquisti” non potranno più richiedere o utilizzare la “Carta Dedicata a Te”. Di conseguenza, le famiglie che in precedenza potevano cumulare i due aiuti, ricevendo un totale di 960 euro annui, vedranno ridotte le loro possibilità di sostegno finanziario.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per ottenere il bonus di 500 euro, i requisiti rimangono in gran parte invariati. Le famiglie devono avere un ISEE non superiore a 15.000 euro e non essere destinatarie di altri sostegni economici come cassa integrazione, NASpI, Dis-Coll, indennità di mobilità o assegni inclusivi. La novità principale è l’esclusione dei beneficiari della “Carta Acquisti”, una mossa che mira a una redistribuzione più equilibrata delle risorse disponibili.

Ordine di Distribuzione dei Fondi

La distribuzione dei fondi seguirà un ordine preciso basato su tre fasi:

Priorità ai nuclei familiari con ISEE più basso e almeno tre persone, tra cui minori nati entro il 31 dicembre 2010.

Considerazione per le famiglie con minori nati tra il 2009 e il 2006 se saranno disponibili ulteriori carte (30.000 card aggiuntive per il 2024).

Valutazione dei nuclei senza minori ma composti da almeno tre individui, solo se rimarranno risorse residue.

Impatti sulle Famiglie Italiane

L’introduzione delle nuove regole solleva preoccupazioni sull’impatto sociale che avranno sulle famiglie meno abbienti che contavano sulla carta Dedicata a Te. Da un lato, l’obiettivo del decreto è ottimizzare la distribuzione degli aiuti statali, evitando sovrapposizioni inefficaci o accumuli eccessivi di benefici per lo stesso nucleo familiare. Dall’altro lato, queste restrizioni potrebbero lasciare indietro coloro che contavano sul doppio supporto finanziario.

Questo nuovo assetto nel panorama degli aiuti sociali rappresenta una sfida sia per le istituzioni sia per le famiglie coinvolte. Sarà cruciale monitorare gli effetti pratici del decreto nei prossimi mesi per valutare se gli obiettivi prefissati saranno raggiunti senza causare disagio alle fasce più vulnerabili della popolazione. Le istituzioni dovranno essere pronte a intervenire e apportare eventuali correzioni per garantire che nessuna famiglia rimanga senza il sostegno di cui ha bisogno.