Il Comitato di indirizzo e monitoraggio del trasporto pubblico locale della Regione Campania ha deliberato un finanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro a favore di ANM (Azienda Napoletana Mobilità), la società del trasporto pubblico del Comune di Napoli. Questo stanziamento, che si aggiunge ai 2 milioni già previsti nel bilancio comunale 2024 dalla giunta Manfredi, dovrà essere confermato dalla giunta regionale nei prossimi giorni.

Obiettivi del Finanziamento

Il finanziamento totale di 5 milioni di euro è destinato a garantire l’apertura della Linea 6 della metropolitana entro la fine di luglio, almeno per il semestre in corso. Tuttavia, sarà necessario pianificare ulteriori risorse per il 2025, in sinergia tra Comune, ANM e Regione Campania, per assicurare la sostenibilità a lungo termine del servizio.

Reazioni Positive

Il Comune di Napoli e ANM hanno espresso soddisfazione per il finanziamento aggiuntivo, considerandolo un passo fondamentale per migliorare il servizio di trasporto pubblico in città. La decisione del Comitato arriva in un momento cruciale, rispondendo indirettamente ai dati dell’indagine ISTAT che indicano una bassa soddisfazione dei residenti per i trasporti pubblici in diverse città italiane, inclusa Napoli.

Dati ISTAT sulla Soddisfazione dei Cittadini

Secondo l’indagine ISTAT, la maggior parte dei residenti delle città europee si dichiara soddisfatta del trasporto pubblico urbano. Le città italiane con le percentuali più alte di soddisfazione sono Milano (81,9%), Trieste (81,8%) e Bolzano (81,5%), valori simili a quelli di Monaco, Bordeaux e Amsterdam. Vienna si distingue con un indice di soddisfazione dell’89,7%.

D’altro canto, meno della metà degli abitanti di città come Sassari, Bari, Pescara, Perugia, Napoli, Roma, Reggio di Calabria, Catania, Palermo e Taranto si dichiarano soddisfatti del trasporto pubblico locale. Questo pone una sfida significativa per le amministrazioni locali e regionali, evidenziando l’importanza di investimenti e miglioramenti nei servizi di trasporto pubblico.

Prospettive Future

La conferma del finanziamento da parte della giunta regionale sarà quindi un passo cruciale per l’implementazione dei piani di miglioramento del trasporto pubblico a Napoli. L’apertura della Linea 6 entro la fine di luglio rappresenta un obiettivo concreto e ambizioso, che richiede una stretta collaborazione tra Comune, ANM e Regione Campania per garantire l’efficienza e la sostenibilità del servizio nel lungo termine.