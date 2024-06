Un vasto incendio ha coinvolto quattro mezzi pesanti in un deposito di autocarri situato in via Cimitero. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 della notte scorsa, generando un notevole allarme nella comunità locale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Le squadre di Nocera e Sarno sono accorse sul posto, supportate da due autobotti necessarie per il rifornimento idrico. L’intervento tempestivo ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente, ma le operazioni per domare le fiamme si sono protratte per diverse ore.

Cause del Rogo

Al momento, le cause del rogo rimangono sconosciute. Gli inquirenti stanno conducendo approfondite indagini per determinare cosa abbia innescato l’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi, e si attendono i risultati degli accertamenti in corso.

Sicurezza e Prevenzione

Nel frattempo, le operazioni per il raffreddamento e la messa in sicurezza dell’area continuano. I vigili del fuoco stanno lavorando per garantire che non ci siano ulteriori rischi di riaccensione e per ripristinare la sicurezza nella zona colpita.

L’incidente ha destato preoccupazione tra i residenti, evidenziando l’importanza delle misure di sicurezza nei depositi di autocarri e di una rapida risposta alle emergenze. La comunità locale si augura che le indagini possano fare chiarezza sull’accaduto e prevenire simili episodi in futuro.