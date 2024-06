Nella notte appena trascorsa, due persone sono rimaste ferite in distinti episodi di violenza a Napoli e nella sua provincia. Gli incidenti hanno coinvolto un cittadino russo e un pregiudicato italiano, entrambi vittime di attacchi con armi da fuoco.

Agguato in Via Foria

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2:00 in via Foria, nel cuore di Napoli. Un cittadino russo di 24 anni è stato avvicinato da uno scooter con a bordo due persone. Senza preavviso, uno dei passeggeri ha aperto il fuoco, colpendo il giovane al piede. Immediatamente soccorso, la vittima è stata trasportata in ospedale dove è attualmente ricoverata. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione per la vita. Le indagini sono state avviate dagli agenti del commissariato di Montecalvario, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e identificare i responsabili.

Sparatoria ad Afragola

Il secondo incidente è avvenuto ad Afragola, un comune della provincia di Napoli, in via Salicelle. Un pregiudicato di 25 anni è stato ferito alla caviglia da colpi di arma da fuoco sparati da un’auto in corsa. Il giovane è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Frattamaggiore. Anche in questo caso, le forze dell’ordine, nello specifico il commissariato di Afragola, hanno avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto e rintracciare gli aggressori.

Un Clima di Tensione

Gli episodi di violenza verificatisi questa notte sottolineano un clima di tensione che purtroppo caratterizza alcune aree della città di Napoli e della sua provincia. Le forze dell’ordine sono al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e riportare la calma nelle zone colpite da questi atti criminali. Resta alta l’attenzione delle autorità per prevenire ulteriori episodi di violenza e assicurare alla giustizia i responsabili di questi gravi reati.