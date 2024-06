Per un’anziana signora di 78 anni residente ad Arzano, quella che sembrava essere una giornata ordinaria si è rapidamente trasformata in un incubo. La donna si era recata a votare, ma al rientro a casa ha scoperto con sgomento di non avere più il portafogli, contenente la sua pensione. La perdita rappresentava un dramma personale, poiché le erano rimasti solo 300 euro che custodiva gelosamente e portava sempre con sé per paura di furti.

La Scoperta Provvidenziale della Polizia Municipale

Mentre nella casa dell’anziana il panico e la disperazione sembravano dominare, la polizia municipale di Arzano notava qualcosa di insolito all’esterno del seggio elettorale. Tra la folla in fila, sul pavimento, gli agenti hanno trovato una bustina. Qualche minuto in più e probabilmente il portafogli non sarebbe stato più recuperato, ma l’immediatezza degli agenti ha condotto la storia verso un lieto fine.

Il Lieto Fine

Facendo riferimento ai documenti trovati all’interno del sacchetto, gli agenti del comandante Biagio Chiariello sono risaliti rapidamente alla proprietaria. Si sono quindi recati presso la sua abitazione, dove hanno riconsegnato il portafogli all’anziana. La signora, sollevata e felice, ha espresso la sua gratitudine con un grosso sorriso, raccontando la disperazione vissuta durante gli interminabili minuti in cui credeva di aver perso i risparmi necessari per arrivare a fine mese.

Un Raggio di Speranza

Questa storia, che ha visto protagonisti la comunità e le forze dell’ordine, si conclude con una nota positiva. L’efficienza e la prontezza degli agenti hanno permesso di restituire il portafogli all’anziana, evitando così che una giornata ordinaria si trasformasse in una tragedia personale. Il lieto fine non solo ha risollevato il morale della donna, ma ha anche rinforzato il senso di sicurezza e fiducia nella comunità.