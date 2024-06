La Procura di Genova ha disposto il fermo per Andrea Bandini, un giovane di 25 anni, accusato di aver aggredito con una roncola Angelo Imporzani e Karin Dupres, i genitori della sua ex fidanzata, nella loro abitazione a San Colombano Certenoli, in provincia di Genova. L’aggressione è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì.

La Relazione e il Dramma

Le indagini preliminari hanno rivelato che Bandini non aveva mai accettato la fine della relazione durata cinque anni con la figlia delle vittime, soprattutto da quando la ragazza aveva iniziato una nuova storia d’amore. La fine della relazione aveva gettato il giovane in uno stato di crescente ossessione, manifestato da messaggi sempre più insistenti e minacciosi inviati alla sua ex fidanzata, che includevano velate minacce al suo cane e ai suoi genitori.

L’Assalto

La sera dell’aggressione, Bandini si è arrampicato sulla parete esterna della casa dei genitori della sua ex, entrando all’interno dell’abitazione. Ha attaccato Karin Dupres, colpendola al volto e alla testa. La donna ha chiamato in aiuto il marito, Angelo Imporzani, ma il giovane è entrato nella camera da letto, dove ha ucciso il cane di famiglia e ha poi attaccato violentemente anche Imporzani nel bagno.

La Fuga e il Fermato

Dopo l’aggressione, Bandini è fuggito dalla scena del crimine. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato successivamente in un rifugio, situato a due ore a piedi da Santo Stefano d’Aveto. Attualmente, è sotto fermo in attesa di ulteriori indagini e del procedimento giudiziario.