Negli ultimi tempi, la città di Nola e le sue frazioni stanno vivendo un’escalation di furti, con appartamenti e automobili nel mirino dei malviventi. L’emergenza sicurezza è diventata una preoccupazione centrale per i residenti, che richiedono con insistenza maggiori tutele e interventi da parte delle istituzioni. A riportarlo è il quotidiano Roma oggi in edicola.

La Situazione Attuale

La frequenza dei furti è allarmante: ogni giorno si registrano casi di appartamenti svaligiati e vetture trafugate. I ladri operano indisturbati sia di giorno che di notte, generando paura tra i cittadini che temono non solo di lasciare le loro case e beni incustoditi, ma anche di restare in casa per il rischio di incontrare i malintenzionati. I sistemi di videosorveglianza e allarme non sembrano sufficienti a dissuadere i criminali, che diventano sempre più audaci e temerari.

Uno degli episodi più preoccupanti degli ultimi giorni riguarda il centro commerciale Vulcano Buono, dove cinque auto sono state rubate e molte altre danneggiate, con finestrini rotti e oggetti personali trafugati. Questo ha accentuato la preoccupazione non solo per i danni materiali, ma anche per i rischi potenziali per i cittadini che potrebbero sorprendere i ladri in azione.

Le Richieste dei Cittadini

I cittadini di Nola chiedono interventi urgenti per arginare questo problema crescente. Si appellano alle istituzioni affinché vengano adottate misure efficaci per garantire maggiore sicurezza. Tra le richieste principali vi sono:

Aumento dei controlli stradali: Maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle strade, sia di giorno che di notte, per dissuadere i malintenzionati.

Rafforzamento della videosorveglianza: Implementazione di ulteriori sistemi di sorveglianza, specialmente nelle aree più colpite dai furti.

Campagne di sensibilizzazione: Informare i cittadini sulle misure di sicurezza da adottare per proteggere le proprie case e automobili.

Preoccupazioni per la Festa dei Gigli

La situazione di insicurezza diventa ancora più critica con l’approssimarsi della Festa dei Gigli, un evento che attirerà numerosi turisti e visitatori. L’area esterna del Vulcano Buono è stata designata come parcheggio temporaneo per l’evento, poiché il parcheggio di Piazza D’Armi sarà inutilizzabile a causa di lavori di riqualificazione. I cittadini temono che l’afflusso di persone possa aggravare ulteriormente i problemi di sicurezza.