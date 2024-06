In un’operazione condotta dagli agenti del locale commissariato, tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e possesso di contanti di dubbia provenienza.

L’Operazione

L’operazione è avvenuta in via Ercole Ercoli, durante un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato un’automobile con a bordo tre persone che, alla vista delle forze dell’ordine, hanno mostrato segni di evidente nervosismo. Questo comportamento sospetto ha spinto gli agenti a procedere con un controllo immediato.

Il Ritrovamento

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato due buste contenenti un totale di circa 102 grammi di cocaina. Inoltre, sono stati rinvenuti 1.020 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Gli Arrestati

I tre arrestati, di 30, 28 e 24 anni, hanno tutti precedenti di polizia, compresi reati specifici legati alla droga. A causa del ritrovamento della sostanza stupefacente e dei contanti, sono stati immediatamente tratti in arresto con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.