Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Rocca d’Evandro e Sant’Ambrogio sul Garigliano. Nella mattina di ieri, verso le sei, alcuni operai hanno scoperto il corpo senza vita di un motociclista in via Casamarina, nel Comune di Rocca d’Evandro, nel Casertano. Il motociclista è stato identificato come Emilio Locatelli, 38 anni, residente a Sant’Ambrogio sul Garigliano, in provincia di Frosinone.

La Scoperta e l’Intervento dei Soccorsi

Non appena individuato il corpo, gli operai hanno allertato immediatamente i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso di Emilio Locatelli. Le circostanze dell’incidente restano ancora da chiarire, ma i primi riscontri sembrano suggerire un’uscita di strada autonoma.

Le Indagini dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Uno degli elementi chiave è l’assenza di tracce di frenata sull’asfalto, un chiaro segnale che il motociclista avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente andando a sbattere violentemente contro un muro. Questa ipotesi è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di comprendere se vi siano state altre cause o con-cause che hanno contribuito all’incidente.

Il Dolore della Comunità

La notizia della tragica morte di Emilio Locatelli ha rapidamente fatto il giro di Sant’Ambrogio sul Garigliano, suscitando sgomento e dolore tra i residenti. Il sindaco Sergio Messore, una volta appresa la notizia, si è recato sul luogo dell’incidente per rendere omaggio al concittadino scomparso e successivamente alla camera mortuaria dell’ospedale di Cassino, dove è stata portata la salma.