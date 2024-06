In un duro colpo alla criminalità organizzata, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia Dante hanno condotto un blitz contro i clan di camorra nell’area occidentale di Napoli, culminando nell’arresto di un individuo in possesso di armi illegali e una considerevole quantità di droga. Il raid ha avuto luogo in un garage situato in via Epomeo, dove i poliziotti hanno scoperto due nascondigli ben nascosti: uno all’interno di un’auto semiabbandonata e l’altro all’interno di uno degli uffici del garage.

All’interno dei nascondigli sono ritrovati 23 panetti di hashish e altre sostanze stupefacenti, per un peso totale di circa 2,5 chilogrammi, oltre a due confezioni di cocaina che pesavano complessivamente circa un chilo. Ma le sorprese non finiscono qui: gli agenti hanno anche sequestrato un fucile mitragliatore modello Uzi calibro 9×19, presumibilmente di origine israeliana, un revolver marca Astra calibro 357 magnum, cinque pistole semiautomatiche clandestine, 83 cartucce di vario calibro e la somma di 20.000 euro in contanti.

Il presunto custode di questo arsenale e della droga, un uomo di 35 anni, è arrestato in flagranza di reato. Gli investigatori hanno ritenuto che l’ufficio in cui parte del materiale è trovato fosse di sua esclusiva proprietà. Dopo le procedure di rito, su disposizione del pm della Direzione Distrettuale Antimafia, l’arrestato è trasferito presso la casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli Poggioreale.