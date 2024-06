Il Centro funzionale della Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità per “ondata di calore” a partire dalle 14 di oggi, con una durata prevista di circa 66 ore. Le temperature massime, soprattutto nelle giornate di domani e venerdì, potrebbero superare i valori medi stagionali di 5-6 gradi. Inoltre, il tasso di umidità, specialmente nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

Raccomandazioni della Protezione Civile

Gli esperti della Protezione civile raccomandano di:

Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 17.

Non esporsi al sole o praticare attività all’esterno.

Limitare gli spostamenti in auto.

Consigli per Affrontare il Caldo

I medici di famiglia della Fimmg, Luigi Sparano e Corrado Calamaro, hanno elaborato un decalogo di consigli pratici per aiutare le persone più vulnerabili a gestire il caldo intenso:

Indossare abiti leggeri: Utilizzare abiti chiari in tessuti naturali come cotone e lino.

Prediligere ambienti freschi: Trascorrere il più tempo possibile in ambienti freschi e ventilati. Utilizzare ventilatori o condizionatori con moderazione.

Alimentazione leggera: Consumare pasti leggeri, ricchi di frutta e verdura, evitando cibi pesanti e molto conditi.

Rinfrescarsi regolarmente: Fare docce o bagni freschi. In alternativa, utilizzare panni umidi su polsi, fronte e collo.

Rimanere idratati: Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, anche senza avvertire sete. Evitare bevande alcoliche, zuccherate o gassate.

Evitare le ore più calde: Non uscire nelle ore centrali della giornata. Prestare particolare attenzione a cardiopatici, anziani, bambini e soggetti a rischio.

Tenere arieggiati gli ambienti: Assicurarsi che gli ambienti siano ben ventilati.

Prendersi cura degli animali domestici: Assicurarsi che anche loro siano idratati e al fresco.

Preoccupazioni dei Medici

I medici di famiglia della Fimmg hanno lanciato un appello alla popolazione, specialmente agli anziani e alle persone fragili, affinché adottino queste misure precauzionali per proteggersi ed evitare di dover ricorrere al pronto soccorso. “Il grande caldo può rappresentare un serio pericolo, soprattutto per coloro che soffrono di patologie croniche o hanno un sistema immunitario compromesso”, spiegano Sparano e Calamaro.

Allarme Caldo

La situazione è particolarmente preoccupante a causa dell’arrivo dell’ondata di caldo denominata “Minosse”, con temperature percepite vicine ai 40 gradi. “Non solo le persone anziane, ma tutti dovrebbero evitare per quanto possibile di uscire nelle ore più calde e, comunque, di affrontare lunghi tratti al sole”, avvertono i medici.