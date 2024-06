Dimenticato all’area di servizio sulla A14 durante una gita. È la disavventura che ha visto protagonista un minorenne, soccorso dalla Polizia stradale della sottosezione di Bologna la sera dello scorso 2 giugno. Gli agenti sono intervenuti nell’area di servizio Pioppa Est a seguito della richiesta di intervento per un minore lasciato sul posto, per distrazione, da una comitiva di studenti di rientro dalla riviera romagnola e diretti in Svizzera. Il gruppo aveva effettuato una sosta ristoratrice nell’area di servizio e, al momento di ripartire, il responsabile della comitiva ha conteggiato per errore fra i presenti a bordo del pullman anche il ragazzo in questione, che invece è lasciato sul posto, fra l’altro privo di documenti e telefono cellulare. Il responsabile della comitiva si è accorto dell’assenza del ragazzo solo raggiunta la zona di Parma.

A quel punto ha chiesto aiuto tramite il Centro operativo autostradale che ha provveduto all’invio di un’unità operativa della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna. Nell’area di servizio, gli agenti hanno individuato subito il giovane e lo hanno tranquillizzato, provvedendo poi a prendere contatti con i familiari e con l’accompagnatore del gruppo di ragazzi. Il ragazzo ha potuto raggiungere i compagni di viaggio grazie a una staffetta realizzata dalle pattuglie della Polstrada presenti sul tratto.