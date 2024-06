Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la cittadina di Aversa, culminando nell’arresto di un uomo di 37 anni per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una donna di 36 anni.

Il Denuncio

I fatti sono avvenuti ieri, intorno alle 17:30, quando la vittima, visibilmente agitata e con segni evidenti di percosse sul corpo, si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Aversa per denunciare l’ex compagno che l’aveva appena malmenata. Mentre la donna stava raccontando agli inquirenti quanto accaduto, l’uomo si è presentato in caserma in uno stato di evidente agitazione, cercando di intimorirla e convincerla a desistere dalla denuncia.

L’Intervento dei Carabinieri

I militari dell’Arma hanno immediatamente preso in consegna l’uomo, bloccandolo per evitare ulteriori interferenze e garantendo alla donna di completare la denuncia in un ambiente sicuro e protetto.

La Storia della Vittima

La vittima ha raccontato di aver conosciuto l’uomo circa 15 anni fa e di aver intrapreso una relazione con lui da aprile di quest’anno. Sin dall’inizio, l’uomo ha manifestato comportamenti morbosi e ossessivi che si sono poi trasformati in episodi di violenza fisica, mai denunciati fino a ieri. La donna ha descritto l’ultimo incontro come un tentativo di restituire il telefono dell’uomo, durante il quale è finita aggredita fisicamente con morsi e schiaffi all’interno dell’auto.

L’Arresto e il Prosieguo Giudiziario

L’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove sarà processato per i reati contestati. Le autorità hanno preso seriamente in considerazione il pericolo rappresentato dall’individuo, garantendo la sicurezza della vittima e la prosecuzione delle indagini per assicurare giustizia.