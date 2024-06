Una vasta operazione condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli ha portato alla luce un deposito sotterraneo nel Centro Direzionale di Napoli, contenente migliaia di articoli contraffatti. Tra i prodotti sequestrati vi sono indumenti, accessori per l’abbigliamento, borse e scarpe riproducenti i marchi di prestigiose griffes come Louis Vuitton, Adidas, Nike, Gucci, Balenciaga, Fendi, Armani, Versace, e Prada. Le indagini, avviate dopo una serie di sospetti movimenti e segnalazioni, hanno permesso ai militari del Gruppo Pronto Impiego di risalire ai locali dove la merce veniva non solo stoccata, ma anche assemblata. Il fulcro dell’attività illecita è individuato in una fabbrica clandestina situata nel quartiere Chiaiano.

All’interno di questo laboratorio illegale, i finanzieri hanno scoperto oltre 70 attrezzature utilizzate per la produzione dei falsi, tra cui macchine da cucire, termo pistole, telai, vernici e spatole. Inoltre, erano presenti anche etichette, materiale per il packaging e otto rotoli da 250 metri ciascuno di pelle di alta qualità, pronta per essere lavorata.

L’operazione ha portato alla denuncia di due cittadini di origine partenopea, padre e figlio, per i reati di contraffazione e ricettazione. I militari hanno inoltre sequestrato i due locali individuati, tutte le attrezzature, un’autovettura e oltre 3.000 articoli contraffatti, per un valore complessivo stimato di 500.000 euro.

L’Importanza della Lotta alla Contraffazione

La scoperta di questo deposito e della fabbrica clandestina rappresenta un importante successo nella lotta contro la contraffazione, un fenomeno che danneggia gravemente non solo le aziende produttrici dei marchi originali, ma anche l’economia locale e nazionale. La produzione e vendita di prodotti contraffatti, infatti, contribuisce a finanziare attività illecite e a creare un mercato parallelo che evade il fisco, danneggiando la concorrenza leale e mettendo a rischio posti di lavoro legali.

Le Conseguenze per i Consumatori

Per i consumatori, l’acquisto di prodotti contraffatti comporta diversi rischi. Oltre alla scarsa qualità dei prodotti, che spesso non rispettano gli standard di sicurezza, vi è il rischio di contribuire involontariamente al sostegno di attività criminali. Inoltre, la mancanza di garanzie e assistenza post-vendita rende questi acquisti particolarmente svantaggiosi.

Le Prossime Mosse delle Autorità

Le autorità continueranno a monitorare e contrastare con determinazione il fenomeno della contraffazione, intensificando le operazioni di controllo e rafforzando la collaborazione con le aziende colpite. L’obiettivo è non solo reprimere queste attività illegali, ma anche sensibilizzare il pubblico sui rischi e le conseguenze legate all’acquisto di prodotti contraffatti.