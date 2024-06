L’Italia, così come molti altri paesi europei, sta attraversando un periodo meteorologico instabile. Le giornate precedenti sono state caratterizzate dall’arrivo e dalla permanenza dell’anticiclone africano, che ha portato aria calda e temperature elevate, accompagnate da sabbia desertica. Questo fenomeno ha colorato il cielo di molte città di giallo e rosso il 13 e il 14 giugno, lasciando uno strato di polvere sulle automobili.

Previsioni per il Weekend

Sabato 22 Giugno

Le previsioni per sabato 22 giugno indicano una graduale diminuzione del caldo dopo la prima intensa ondata di calore. Ecco cosa aspettarsi nelle diverse regioni:

Nord Italia: Cielo sereno per la maggior parte della giornata, con il rischio di rovesci isolati nel tardo pomeriggio soprattutto nelle aree alpine e sulle Alpi Occidentali.

Centro Italia: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche innocuo addensamento nuvoloso sull’alta Toscana.

Sud Italia: Prevalentemente soleggiato, salvo qualche innocuo addensamento sulle coste tirreniche peninsulari, specie in serata.

Sardegna: Tempo ben soleggiato.

Le temperature saranno in calo al Centro-Sud.

Domenica 23 Giugno

Per domenica 23 giugno, le previsioni di 3BMeteo delineano un quadro di maggiore instabilità:

Nord Italia: Piogge nella notte in Val Padana, soprattutto a nord del Po, con sconfinamenti dal Piemonte alla Liguria centro-orientale. Durante la giornata, sono previsti rovesci e temporali, anche di forte intensità e localmente grandinigeni, su Nordovest e Lombardia. Più asciutto sul Triveneto con parziali schiarite.

Centro Italia: Nubi in aumento in Toscana, con piogge e temporali nel pomeriggio sulle zone interne, che potrebbero sconfinare in serata verso Umbria e Marche interne. Altrove condizioni più soleggiate.

Sud Italia: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Sardegna: Qualche pioggia nelle aree settentrionali, mentre il resto dell’isola sarà parzialmente nuvoloso e asciutto.

Le temperature continueranno a calare, soprattutto al Centro-Nord.