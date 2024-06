I carabinieri del Nas di Salerno hanno concluso un’operazione mirata alla lotta e al contrasto del “Cyber Crime” nell’ambito della vigilanza telematica. Grazie alla collaborazione con la Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute, si è ottenuto un provvedimento di inibizione all’accesso, notificato ai provider italiani, per quindici siti internet esteri. Questi siti, pur presentando la stessa interfaccia grafica, offrivano in vendita farmaci ad uso umano soggetti a prescrizione medica, pubblicizzandone la spedizione in Italia al di fuori dei canali ufficiali.

Un’Operazione Cruciale per la Salute Pubblica

Questa operazione si inserisce nell’ambito dei controlli del mercato online, il quale rappresenta un fenomeno in crescita esponenziale, favorito dall’anonimato della rete e dalle differenze normative nelle legislazioni dei vari Paesi. La vendita di farmaci illegali su internet comporta un grave rischio per la salute dei consumatori. Grazie a questo provvedimento, i carabinieri hanno agito per proteggere la salute pubblica, bloccando l’accesso a siti che mettevano a rischio la sicurezza dei consumatori.