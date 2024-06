Una sentenza emessa nei confronti della madre e del figlio che hanno aggredito il dottor Giuseppe Russo, pneumologo del Covid center dell’ospedale Moscati di Avellino, con un estintore nel dicembre 2020, in piena pandemia. La sentenza è resa pubblica dallo stesso medico coinvolto nell’aggressione. Il dottor Russo ha dichiarato: “Nel dicembre 2020, durante il mio turno presso il palazzina Covid, finii aggredito con un estintore dal figlio e dalla moglie di un paziente. Decisi immediatamente di portare queste persone in tribunale grazie anche all’appoggio di molti amici e colleghi. Oggi, dopo quasi 4 anni, grazie al grande lavoro del mio avvocato, è arrivata la sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) per la moglie, e 10 mesi di reclusione (pena non sospesa!) per il figlio.”

Il medico ha voluto condividere questa notizia, sottolineando che questa sentenza rafforza il diritto di medici e infermieri di svolgere il proprio lavoro senza il pericolo di essere aggrediti o insultati.