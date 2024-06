I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 32enne del rione Don Guanella per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla madre 61enne, che ha chiamato il 112 dopo essere stata aggredita senza alcun motivo apparente.

I Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto quando il 32enne ha preso a schiaffi la madre. La vittima, approfittando di un momento di distrazione del figlio, è riuscita a fuggire nell’appartamento di una vicina. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo ancora agitato e lo hanno bloccato.

Conseguenze Legali

Il 32enne è stato arrestato e ora si trova in carcere, in attesa di giudizio. La madre, invece, è stata portata in ospedale, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 7 giorni.

Questo episodio mette in luce la gravità dei maltrattamenti in famiglia e l’importanza di denunciare tempestivamente tali atti di violenza. Le forze dell’ordine continuano a vigilare per garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire prontamente in situazioni di emergenza.