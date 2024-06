Una giornata di sole e mare si è trasformata in tragedia per una turista australiana di 65 anni, identificata come D.V., che ha perso la vita durante una gita in barca a Capri. La donna, insieme al marito, aveva noleggiato un gozzo con marinaio a bordo da Piano di Sorrento, per esplorare le bellezze della famosa isola.

Il Tuffo Fatale

La coppia stava godendo di una splendida giornata in mare, quando hanno deciso di fare una sosta per un tuffo nelle acque cristalline della baia di Marina Piccola, vicino ai celebri faraglioni. Purtroppo, dopo essersi tuffata, la donna ha accusato un malore improvviso.

Il marito e il marinaio sono prontamente intervenuti per soccorrerla, tirandola a bordo del gozzo. Hanno immediatamente allertato i soccorsi e fatto rotta verso il porto turistico di Capri.

L’Intervento dei Soccorsi

Nel frattempo, lo scafo veloce della Guardia Costiera di Capri si è posizionato all’imboccatura del porto per bloccare temporaneamente il traffico delle imbarcazioni, garantendo un rapido accesso al gozzo.

All’arrivo al porto turistico, il personale del porto era già pronto per assistere nel trasferimento della donna verso l’unità mobile sanitaria d’emergenza, stazionata presso le banchine di Marina Grande.

Inutili Tentativi di Rianimazione

Nonostante i rapidi interventi e le manovre di rianimazione eseguite dai sanitari sul posto, inclusi quelli dell’ambulanza del 118 giunta poco dopo, non è stato possibile salvare la donna. Dopo vari tentativi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della turista.

Reazioni e Cordoglio

La notizia della tragica morte di D.V. ha scosso profondamente la comunità locale e i turisti presenti sull’isola. Il porto turistico di Capri, solitamente luogo di allegria e spensieratezza, è stato avvolto da un’atmosfera di tristezza e silenzio.