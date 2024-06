La comunità di Torre Annunziata è scossa dalla tragica perdita di due giovani, Luigi Gara e Alfonso Aurino, deceduti in un incidente stradale mentre erano a bordo dei loro scooter. In rispetto al dolore delle loro famiglie e amici, si è deciso di annullare il festival al Borgo Pescatori originariamente previsto per domenica 30 giugno.

Commemorazione e Momenti di Riflessione

Per onorare la memoria di Luigi e Alfonso, è stata organizzata una funzione religiosa che si terrà domenica intorno alle 20 nel Rione Pescatori. La cerimonia sarà seguita da una fiaccolata commemorativa che culminerà nel luogo dell’incidente. Anna Vitiello, Ambasciatrice della Gentilezza, ha sottolineato l’importanza di questo momento di unione e ricordo per la città.

Il Rinvio del Festival Aret ‘E Vecr Ra Marin

Il festival Aret ‘E Vecr Ra Marin, originariamente concepito come un evento per celebrare la vitalità e la solidarietà dei giovani di Torre Annunziata, è rinviato al 4 agosto. Questa decisione è presa dagli stessi organizzatori, in collaborazione con il Movimento Gentile e la Città Metropolitana di Napoli, per dare spazio al lutto e rispettare il dolore che attualmente pervade la comunità.

Un Segno di Solidarietà e Riconoscimento

L’iniziativa del festival rappresenta un impegno concreto dei giovani locali nel promuovere una visione positiva della loro città e nel contribuire al suo rilancio. Nonostante la tragedia, la determinazione a mostrare il volto sano di Torre Annunziata rimane forte, evidenziando la resilienza e la solidarietà della comunità in momenti di difficoltà.