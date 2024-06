Nella notte, a Giugliano in Campania, comune situato a nord di Napoli, si è verificata una rissa tra vicini di casa che ha portato alla denuncia di sei persone. L’intervento dei carabinieri della locale compagnia è stato parte di un servizio di controllo a largo raggio nella città.

La Rissa

La lite, avvenuta a vico Gelso, è scoppiata per motivi legati a un’auto parcheggiata davanti a un cancello. I protagonisti della rissa, di età compresa tra i 20 e i 44 anni, sono denunciati. Tra i coinvolti ci sono due donne e quattro uomini. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di placare la situazione e prevenire ulteriori escalation di violenza.

Ulteriori Denunce

Nel corso della serata, i militari hanno svolto ulteriori controlli che hanno portato a diverse denunce:

Un giovane di 20 anni è trovato in possesso di uno sfollagente e denunciato.

Tre ragazzi sono stati denunciati per possesso di modiche quantità di droga.

Controlli al Codice della Strada

L’operazione ha incluso anche controlli rigorosi sul rispetto del codice della strada. Le verifiche hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni:

Nove sanzioni per guida senza assicurazione.

Sette sanzioni per guida senza revisione.

Otto sanzioni per guida senza patente.

Una sanzione per guida in stato di ebbrezza.

Risultati dell’Operazione

In totale, durante l’operazione, sono state identificate 62 persone e controllati 40 veicoli. L’attività di controllo rientra nell’ambito delle iniziative delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il rispetto della legge nel territorio di Giugliano in Campania.