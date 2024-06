In un drammatico episodio avvenuto nella città di Bagheria, nella città Metropolitana di Palermo, una donna di 58 anni è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali aggravate. L’accusa è di aver gettato giù dal ponte il marito, con cui era in fase di separazione. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì scorso, il 4 giugno, in località Aspra, lungo il ponte che collega la frazione con il comune di Ficarazzi.

La Dinamica dell’Incidente

Verso le 19:30, l’uomo, un 48enne, è precipitato improvvisamente dal ponte senza paratie, situato sulla strada litoranea, cadendo da un’altezza di circa sei metri. Immediatamente soccorso da un’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato ricoverato con diverse fratture. Fortunatamente, è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

Prime Indagini e Sviluppi

Inizialmente, l’episodio era stato considerato una disgrazia, ma le indagini hanno presto rivelato che si trattava di un’aggressione. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato spinto dalla moglie con cui stava litigando. I due si trovavano in auto e, dopo una lite accesa, sarebbero scesi dalla vettura continuando la discussione in maniera animata fino al tragico gesto della donna.

Intervento dei Soccorsi e delle Autorità

Dopo la chiamata al numero di emergenza, sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il 48enne e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Conseguenze Legali

La donna è stata interrogata dai carabinieri della compagnia di Bagheria e successivamente denunciata a piede libero per lesioni aggravate. Nei prossimi giorni, anche il marito sarà sentito dalle autorità non appena i medici daranno il via libera.