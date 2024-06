Una drammatica vicenda ha scosso Roma nella serata di ieri, quando un ragazzo di 23 anni si è dato fuoco dopo una lite con la fidanzata, avvenuta intorno alle 23 in via Giuseppe Cossu, zona Esposizione (Ardeatina). Il giovane è trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio, presentando ustioni gravi sulla parte frontale del corpo e versando in condizioni critiche. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione delle autorità, il 23enne si sarebbe chiuso nel bagno e avrebbe appiccato il fuoco utilizzando una tanica di benzina. La rapida chiamata ai soccorsi da parte della fidanzata ha permesso l’intervento tempestivo di polizia e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente.

Attualmente, le indagini sono in corso per comprendere le dinamiche precise dell’accaduto e per verificare le circostanze che hanno portato alla tragica decisione del giovane. La comunità locale è profondamente scossa da questo evento, mentre il ragazzo lotta per la vita all’interno dell’ospedale.