Una drammatica lite familiare è sfociata in un episodio di violenza che ha lasciato una donna di 66 anni gravemente ferita e ha portato all’arresto della presunta aggressore, una donna di 44 anni di Casoria. L’episodio si è verificato questa mattina in via Circumvallazione Esterna a Casavatore. Secondo le prime ricostruzioni, la 44enne avrebbe aggredito la sua parente, colpendola ripetutamente con una chiave inglese. La vittima, trasportata d’urgenza in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e attualmente è in prognosi riservata.

L’allarme è scattato nella mattinata quando i militari della locale Compagnia dei Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione riguardante una lite in famiglia. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, sono intervenuti prontamente sulla scena. La 44enne, dopo aver colpito la vittima, si sarebbe allontanata dal luogo dell’aggressione, ma è stata rintracciata poco dopo dalle forze dell’ordine.

Le indagini preliminari suggeriscono che il movente della lite sia di natura economica, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora resi noti. La donna arrestata, che risulta essere incensurata, è ora agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.