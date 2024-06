Una lite tra conoscenti è degenerata in violenza a Napoli, precisamente nel quartiere di Ponticelli. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti presso l’ospedale del Mare, dove erano stati trasportati due uomini feriti. Le vittime sono un 43enne di San Giovanni a Teduccio e suo figlio di 22 anni. Il padre è stato colpito con un’arma da taglio allo zigomo destro, al torace e al braccio destro, riportando una prognosi di 5 giorni. Il figlio ha subito ferite al collo e al torace, con una prognosi di 15 giorni.

La Dinamica dell’Accaduto

Secondo le ricostruzioni preliminari, padre e figlio avrebbero avuto una discussione con un loro conoscente, che poi li avrebbe aggrediti. Le motivazioni precise e la dinamica dell’aggressione non sono ancora del tutto chiare e sono oggetto di indagini approfondite.

La Ricerca del Responsabile

I carabinieri, dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo sospettato di aver ferito le due vittime. Nell’abitazione del 46enne, anche lui residente a San Giovanni a Teduccio, hanno sequestrato un paio di forbici che si ritiene siano state utilizzate durante l’aggressione.

La Denuncia per Tentato Omicidio

L’uomo, un 46enne di San Giovanni a Teduccio, è stato denunciato per tentato omicidio. Le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli dell’incidente e per stabilire con esattezza le motivazioni che hanno portato alla violenza.