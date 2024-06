Una serata di comizio politico si è trasformata in un violento scontro tra sostenitori dei due candidati sindaci che si contendono il comune di Bellizzi, in provincia di Salerno. I fatti si sono svolti ieri sera durante il comizio conclusivo di uno dei candidati, Nicola Pellegrino.

La Dinamica degli Scontri

Verso le 20:00, in piazza erano presenti numerosi sostenitori di Nicola Pellegrino. Poco dopo, sono arrivati anche i sostenitori del candidato sindaco rivale, Angelo Maddalo. Quello che era iniziato come un battibecco di natura politica si è rapidamente trasformato in una maxirissa, coinvolgendo decine di persone. Schiaffi, calci e pugni sono volati tra i due gruppi, creando una situazione di caos e panico.

Conseguenze della Rissa

La rissa ha provocato grande confusione tra i presenti, con molte persone che cercavano di allontanarsi dalla piazza. Le grida di alcune donne, che non riuscivano a trovare una via di fuga, hanno accentuato il clima di tensione. A farne le spese è stato un poliziotto, figlio di un candidato al consiglio comunale, che è rimasto ferito al naso.

Intervento delle Forze dell’Ordine

I carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto con tre pattuglie, cercando di riportare l’ordine e placare gli animi. Hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli scontri e identificare i responsabili. Durante gli scontri, sono stati registrati anche danni all’auto promozionale di uno dei candidati al consiglio comunale.

Indagini in Corso

Le indagini dei carabinieri si concentrano ora sull’identificazione dei protagonisti della rissa e sulla determinazione delle responsabilità. L’incidente sottolinea l’elevata tensione politica che si respira a Bellizzi in vista delle elezioni comunali.