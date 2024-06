Per lavori di manutenzione della rete è sospeso il servizio sulla tratta Napoli San Giovanni Barra-Torre Annunziata centrale di Trenitalia. A comunicarlo è lo stesso gruppo Ferrovie dello Stato che fa sapere come “per consentire a Rete Ferroviaria Italiana le attività di manutenzione sulla tratta Napoli San Giovanni Barra-Nocera Inferiore, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla tratta Napoli San Giovanni Barra-Torre Annunziata centrale dalle ore 23:30 del 3 luglio 2024 alle ore 4:30 del 2 settembre 2024 e sulla tratta Torre Annunziata centrale-Nocera Inferiore dalle ore 23:30 del 3 luglio 2024 alle ore 4:30 del 6 luglio 2024 e dalle ore 23:30 del 27 agosto 2024 alle ore 4:30 del 30 agosto 2024”.

Sempre Fs sottolinea come “sarà predisposto un programma dettagliato di servizi autobus, al fine di garantire i collegamenti con le stazioni interessate dalle variazioni dei treni coinvolti”.

Gli autobus sostituiti effettueranno le fermate presso il piazzale Rfi all’interno della stazione di Napoli San Giovanni Barra, al bivio della stazione di Pietrarsa (inizio corso San Giovanni), alla palina Anm posta nel piazzale della stazione di Portici-Ercolano (altezza rotatoria), alla palina Anm di via del Corallo a Torre del Greco, allo scalo Fs del piazzale della stazione di Santa Maria la Bruna, nel piazzale della stazione di Torre Annunziata centrale, alla palina Eav di via Vittorio Veneto nei pressi della stazione Torre Annunziata città (altezza civico 411), al piazzale della stazione di Pompei, in via del Polverino a Scafati (palina Sita Sud).

Poi sulla strada statale via Nazionale di Angri direzione Napoli (altezza parrocchia Regina Pacis-palina Sita Sud), al bivio stazione SS 118 angolo corso Vittorio Emanuele di Angri direzione Salerno (palina Busitalia Campania), fermata autobus angolo via Grimaldi a Nocera Inferiore, piazza Vittorio Veneto a Salerno (nei pressi della stazione).