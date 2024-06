Un uomo di 68 anni è arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti del figlio di 39 anni, affetto da problemi psichici. L’episodio, che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità, è segnalato dai servizi sociali del Comune di Besana, intervenuti a seguito di una denuncia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva legato il figlio con una corda in giardino, temendo che potesse scappare a causa di recenti comportamenti aggressivi. Quando i carabinieri sono arrivati a casa della famiglia, la madre del 39enne ha spiegato che il figlio non era seguito da alcun professionista sanitario e che in quel momento si trovava fuori casa per una passeggiata con il padre.

I carabinieri hanno intercettato padre e figlio in un’area verde poco distante dalla casa. Il 39enne, visibilmente trasandato e in stato confusionale, era seduto sull’erba con una corda che gli cingeva la vita, tenuta dal padre a pochi metri di distanza. Il padre si è giustificato dicendo di avere paura che il figlio potesse scappare improvvisamente e ha sostenuto che non vi fosse bisogno di chiamare un’ambulanza, affermando che il figlio non avesse problemi di salute ma fosse posseduto da un demone.

L’intervento dei sanitari del 118 è comunque richiesto, e il 39enne trasportato all’ospedale di Vimercate per essere sottoposto a una valutazione medica e psicologica. Nel frattempo, il padre è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti. Le autorità stanno ora indagando per comprendere meglio la situazione familiare e assicurare che il 39enne riceva l’assistenza adeguata.