Una pattuglia della Stazione di Paternopoli ha intercettato, ferma nei pressi di un’abitazione del paese, un’autovettura con a bordo tre sconosciuti, probabilmente in procinto di consumare un furto. Alla vista della gazzella che si è avvicinata per il controllo, il conducente dell’auto sospetta, intuito il motivo di quella scomoda presenza è ripartito velocemente. Durante le immediate ricerche, i militari hanno incontrato una donna residente a poca distanza dal luogo di fuga che poco prima aveva subito un furto in casa.

Oltre ad effettuare i rilievi tecnici sul posto, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella ha anche provveduto a restituire alla malcapitata una rilevante parte della refurtiva rinvenuta lungo l’itinerario di fuga del veicolo sospetto, probabilmente persa o volutamente abbandonata durante l’inseguimento.

L’episodio dimostra la prontezza e l’efficacia dell’operato dei Carabinieri nell’azione di contrasto alla criminalità, nonché l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale nel garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini.