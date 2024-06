Due banditi incappucciati hanno tentato di introdursi in un’hamburgheria situata a Chiaiano, provocando gravi danni all’esercizio commerciale. Dopo aver cercato di forzare la saracinesca, i ladri hanno rinunciato al colpo, ma non prima di distruggere l’ingresso del locale e una videocamera di sorveglianza.

I Danni e la Denuncia

Le telecamere di sorveglianza hanno catturato un fotogramma del tentativo di effrazione, ma i danni al locale sono stati notevoli. I proprietari dell’hamburgheria hanno prontamente sporto denuncia e si sono rivolti al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, esprimendo il loro sdegno per l’accaduto e chiedendo maggiore sicurezza e rispetto per i commercianti che lavorano onestamente.

La Reazione dei Proprietari

I proprietari hanno dichiarato: «Siamo in una giungla. Basta a questa mancanza di rispetto per il prossimo, queste oscenità contro chi lavora con sacrificio e onestà. Vogliamo rendere pubblico ciò che ci è accaduto con la speranza che qualsiasi persona abbia visto possa aiutarci a individuare gli autori di questo gesto indegno per cercare di ripulire e di mettere fine a questi incubi che accomunano tutti noi».

L’intervento del Deputato Francesco Emilio Borrelli

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, appartenente al gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), ha espresso la sua solidarietà ai commercianti, accusando la mancanza di sicurezza nel territorio. «Lo sfogo di questi commercianti, fatto anche a nome di tutta una categoria e dei cittadini, è assolutamente comprensibile e giustificato. La gente ormai vive nel terrore, teme sia per la propria incolumità che per i sacrifici del proprio lavoro che possono svanire in un attimo», ha dichiarato Borrelli. «Ci sono poche pattuglie e, nonostante le promesse, non è stato aumentato effettivamente il numero di agenti sul territorio».

Un Appello alla Comunità

I proprietari dell’hamburgheria sperano che la pubblicità del loro caso possa aiutare a trovare i responsabili e a prevenire futuri episodi di vandalismo e criminalità. La comunità è invitata a collaborare con le autorità e a fornire qualsiasi informazione utile che possa portare all’identificazione dei colpevoli.