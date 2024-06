L’inflazione che sta colpendo l’Italia nel 2024 ha avuto un impatto significativo sulle spese mediche delle famiglie, e Napoli e la Campania non fanno eccezione. Secondo l’ultimo “Termometro Altroconsumo”, una famiglia su due è costretta a rinunciare alle cure mediche perché non può permettersele, riflettendo una situazione economica difficile per molte famiglie italiane.

La Situazione in Italia

Il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione italiana, è messo a dura prova dall’inflazione persistente. Lo studio di Altroconsumo, basato su un campione di 3.000 italiani, rivela che metà delle famiglie non riesce a sostenere le spese mediche necessarie. I costi elevati delle visite mediche e delle cure dentistiche sono spesso i principali ostacoli.

L’Impatto in Campania

La difficoltà nel sostenere le spese mediche è più acuta nelle regioni con redditi più bassi, come la Campania. Questa regione, insieme all’Umbria e alla Calabria, registra i picchi più alti di impossibilità nel coprire i costi delle cure. In Campania, la classe media è particolarmente colpita dall’inflazione, con salari stagnanti e prezzi in aumento. Tuttavia, alcune regioni meridionali come la Sicilia mostrano indici meno distanti da quelli del Nord, contribuendo a mitigare la media dell’area meridionale.

Disparità Tra Nord e Sud

Nel Nord-Ovest, la situazione è meno grave. Le famiglie in regioni come Liguria, Lombardia e Piemonte riescono meglio a fronteggiare l’inflazione e a sostenere le spese mediche, evitando di rinunciare alle cure necessarie. Questi dati evidenziano ancora una volta la disparità tra Nord e Sud in termini di accesso alla sanità.

Profilo delle Famiglie in Difficoltà

Il Termometro di Altroconsumo traccia un profilo delle famiglie italiane che nel 2024 incontrano maggiori difficoltà nel sostenere le spese mediche. Oltre alla distribuzione geografica, anche il titolo di studio e il livello di benessere economico dei membri del nucleo familiare giocano un ruolo cruciale. Le famiglie dove entrambi i partner sono laureati affrontano meno problemi rispetto a quelle con membri che hanno un’istruzione inferiore.

Il numero di persone nel nucleo familiare è un altro fattore determinante: più grande è la famiglia, maggiori sono le difficoltà nel sostenere le spese mediche. In sintesi, le famiglie numerose, con partner senza titolo di studio universitario e residenti nel Centro-Sud, e particolarmente in Campania e alla periferia di Napoli, sono quelle che più frequentemente rinunciano alle cure mediche nel 2024.