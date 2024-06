La criminalità nel Napoletano sta vivendo un momento di recrudescenza, con atti predatori sempre più frequenti e violenti. La scorsa notte, tre rapine sono state compiute presumibilmente dalla stessa gang di malviventi, che, incappucciati e armati, hanno seminato il terrore in diverse località.

Rapina a un Bar in Via Nenni, Mugnano

Il primo colpo è avvenuto in un bar situato in via Nenni a Mugnano. I rapinatori, armati di due pistole e un fucile, hanno fatto irruzione nel locale mentre i clienti erano presenti. Hanno minacciato il cassiere, costringendolo a consegnare tutto il denaro disponibile, per poi fuggire rapidamente.

Assalto a un Distributore di Carburanti in Corso Italia, Mugnano

Poco dopo, la stessa banda ha colpito nuovamente, questa volta in un distributore di carburanti situato in corso Italia, sempre a Mugnano. Il dipendente del distributore è stato minacciato e costretto a cedere i contanti sotto la minaccia delle armi. Anche in questo caso, i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Terzo Attacco a un’altra Stazione di Servizio in Corso Europa, Villaricca

Il terzo episodio si è verificato presso un’altra stazione di servizio, situata in corso Europa a Villaricca. I rapinatori hanno ripetuto lo schema: minacciare i dipendenti, prendere il denaro e scappare a bordo di un’auto. La spavalderia e l’efficienza con cui hanno agito lasciano pensare a una banda ben organizzata e preparata.

Intervento dei Carabinieri

I carabinieri della locale Compagnia sono immediatamente intervenuti in tutti e tre i casi, avviando indagini approfondite per identificare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per raccogliere prove, analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltare le testimonianze dei presenti.

Un Appello alla Sicurezza

Questi episodi sottolineano la necessità di un incremento delle misure di sicurezza e di una presenza più visibile delle forze dell’ordine nei quartieri più colpiti. I residenti, spaventati dalla crescente ondata di crimini, chiedono azioni concrete per garantire maggiore sicurezza nelle loro comunità.

Il ritorno della criminalità violenta rappresenta una sfida significativa per le autorità locali, che devono ora dimostrare determinazione e capacità nell’affrontare questa emergenza. Le azioni di contrasto devono essere incisive e tempestive, per ridare serenità ai cittadini e ripristinare l’ordine pubblico.