I sindaci di Piano di Sorrento e Positano hanno reso nota la situazione critica sulla Statale 163 “Amalfitana”, dove un distacco di un blocco lapideo ha reso necessaria la chiusura della strada da parte di Anas. Le attività di disgaggio sono attualmente in corso nell’area compresa tra il chilometro 7+100 e il chilometro 7+240, dopo i rilievi tecnici effettuati ieri. Il progettista ha individuato interventi di ingegneria geotecnica mirati a eliminare il pericolo imminente, mentre i lavori per mettere in sicurezza la zona procedono in stretta collaborazione con il Genio Civile regionale.

I sindaci hanno espresso consapevolezza dei disagi significativi che questa situazione sta causando quotidianamente. Assicurano che tutte le parti coinvolte stanno facendo il massimo sforzo per ripristinare quanto prima la normalità. Una volta che il pericolo sarà rimosso, si prevede di riaprire la strada con senso unico alternato già nei prossimi giorni.

La situazione rimane sotto monitoraggio costante e i sindaci si impegnano a fornire aggiornamenti regolari sulla situazione e sui progressi dei lavori per ripristinare la viabilità sulla SS 163.