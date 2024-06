Spacciava a ridosso di Villa Regina, a Boscoreale, in provincia di Napoli, una fattoria di piccole dimensioni risalente al primo secolo avanti Cristo la banda di pusher sgominata dai carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) che oggi hanno arrestato cinque persone ritenute appartenenti a una associazione a delinquere che nel rione chiamato “Piano Napoli” gestiva la compravendita di cocaina, hashish e marijuana.

I destinatari degli arresti emessi dal gip su richiesta della DDA sono Giuseppe Tasseri, 63 anni, Aurelio Acampora, 22 anni, Maurizio Tasseri, 21 anni, Francesco Sorrentino, 34 anni, e Michele Tasseri, 39 anni.

Alcuni degli arrestati, oltre a vendere la droga, svolgevano anche il ruolo di vedetta, cioè tenere sotto controllo il territorio per scongiurate eventuali blitz delle forze dell’ordine, e chi invece si preoccupava di mettere a disposizione dei pusher lo stupefacente da vendere. Alcuni giravano anche armati per proteggere la piazza di spaccio dei gruppi criminali avversari.

Dalle indagini è emerso infatti che la banda era riuscita ad acquisire il controllo della piazza di spaccio attraverso le armi, utilizzate anche per le cosiddette “stese” (raid in sella a scooter dai quali sono esplosi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo delle abitazioni dei rivali per intimorirli).