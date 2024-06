Il 31 maggio 2024, presso il Santuario di Maria SS. delle Tre Corone di Sarno, si è tenuto un evento straordinario intitolato “La mia autostrada per il cielo”. Questa serata speciale ha celebrato il prossimo anno giubilare del santuario e ha omaggiato la memoria del giovane beato Carlo Acutis, con l’annuncio della sua imminente canonizzazione riconosciuta da Papa Francesco.

Un’Accoglienza Calorosa

La serata è stata aperta con un caloroso benvenuto ai partecipanti, ringraziando Don Roberto per aver reso possibile l’evento in questo splendido santuario. Il titolo dell’evento, “La mia autostrada per il cielo”, riflette la profonda devozione di Carlo Acutis per l’Eucarestia, considerata da lui come il mezzo più diretto per raggiungere il paradiso.

Il Racconto di una Vita Straordinaria

La presentazione ha dettagliato la vita eccezionale di Carlo Acutis, un ragazzo che ha saputo coniugare una normale quotidianità con atti di straordinaria carità e fede. Dal suonare il sassofono all’insegnare catechismo, dal giocare a pallone al volontariato, Carlo ha vissuto ogni momento con una fede incrollabile.

La narrazione ha poi approfondito la sua passione per l’informatica, che ha utilizzato per diffondere il messaggio di Dio attraverso Internet. Un amore per la tecnologia che gli è valso il titolo di “Patrono della rete”.

Esecuzioni Musicali di Alto Livello

La serata è arricchita dalle esibizioni musicali del tenore Matthew Lamberti e del pianista Lorenzo Savarese, due giovani talenti della scena artistica locale. Le loro interpretazioni di brani come “Ave Maria” di Francesco Paolo Tosti e “Panis Angelicus” di César Franck hanno incantato il pubblico. La partecipazione straordinaria di Marilina e Antonio Di Lauro ha aggiunto ulteriore prestigio alla serata con l’esecuzione di “Fratello sole e sorella luna” di Riz Ortolani.

Una menzione d’onore va al tenore Matthew Lamberti e al pianista Lorenzo Savarese, che si sono distinti non solo per il loro profondo amore per la musica, ma anche per l’elegante rigore nello studio della musica classica. Questi giovani artisti stanno emergendo come figure chiave nella scena artistica giovanile della nostra zona.

Poesie e Testimonianze

Tra le esibizioni musicali, la poetessa Paola Miele ha declamato alcune delle sue poesie religiose, tra cui “Soffio di vento” e “A te”, dedicate al beato Carlo Acutis. La sua presenza ha aggiunto un tocco di profonda riflessione spirituale alla serata.

Il Miracolo di Carlo

Un momento cruciale della serata è stato il racconto dei miracoli attribuiti a Carlo Acutis. Il primo miracolo riguarda la guarigione di Matheus, un bambino brasiliano affetto da una grave malformazione pancreatica. Il secondo miracolo, recentemente riconosciuto, è la guarigione di Valeria, una giovane della Costa Rica in coma irreversibile, che si è svegliata miracolosamente dopo le preghiere della madre sulla tomba di Carlo ad Assisi.

Un Grande Successo

L’evento si è concluso con un’esibizione musicale finale e un’ulteriore poesia della poetessa Paola Miele, “Gesù nella vita”, che è stata anche eseguita musicalmente. Un applauso speciale è andato alla presentatrice della serata, la Dott.ssa Mariarosa Carotenuto, che con professionalità ed eleganza ha guidato l’intera manifestazione.

La serata ha lasciato il pubblico con un senso di meraviglia e ispirazione, riflettendo la straordinaria vita e il contributo del beato Carlo Acutis alla comunità religiosa. I giovani artisti, Matthew Lamberti e Lorenzo Savarese, insieme a Marilina e Antonio Di Lauro, hanno offerto una performance che ha messo in risalto non solo il loro talento, ma anche il loro impegno nel mantenere viva la tradizione musicale classica.