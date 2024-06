Il bonus disoccupati fino a 1000 euro è stato confermato per tutto il 2024 come misura di Sostegno al Reddito (SaR) per lavoratori precedentemente assunti con diversi tipi di contratto. Ecco tutte le informazioni necessarie per richiederlo e ottenere il sostegno economico.

Come Funziona il Bonus Disoccupati da 1000 Euro

Il bonus è destinato ai lavoratori che hanno perso il lavoro e che erano assunti con uno dei seguenti contratti:

Somministrazione

Apprendistato

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Questi lavoratori possono richiedere il Bonus SaR, che prevede un aiuto economico variabile tra i 780 euro e i 1000 euro al mese.

Come Fare Domanda

La domanda per il bonus deve essere presentata tramite il sistema FTWeb (Formatemp). È possibile procedere autonomamente oppure con il supporto degli sportelli sindacali di settore, come Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp.

Tempistiche

Ci sono regole precise sulle tempistiche di presentazione della domanda:

Devono trascorrere 60 giorni dalla maturazione del requisito di 45 giorni di disoccupazione.

Dal 60° giorno inizia il conteggio di 68 giorni di tempo per inoltrare la domanda.

Importo del Bonus

L’importo del bonus varia da 780 euro a 1000 euro al mese, a seconda della situazione specifica del lavoratore.

Requisiti e Calcolo dei Giorni di Lavoro

Per ottenere il bonus è essenziale conteggiare correttamente i giorni di lavoro necessari. I giorni si conteggiano dalle buste paga del lavoratore, considerando il numero più alto e vantaggioso tra:

Giorni retribuiti

I giorni lavorati

Giorni INPS

Ad esempio, se la busta paga riporta “gg. retribuiti 23, gg. lavorati 21, gg. INPS 26”, si deve prendere in considerazione il numero 26.

Documenti Necessari

Per richiedere il bonus, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

Documento d’identità valido

Codice fiscale

Copia delle buste paga rilasciate dall’Agenzia per il Lavoro

Estratto conto previdenziale emesso dall’INPS (almeno 105 giorni dopo l’ultimo giorno di lavoro)

Certificati di malattia, infortunio o maternità

IBAN e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente

Questi documenti devono essere inviati insieme alla richiesta online e allegati in formato PDF.

Il bonus disoccupati fino a 1000 euro rappresenta un’importante misura di sostegno per i lavoratori che hanno perso il lavoro. Seguire correttamente le istruzioni e rispettare le tempistiche e i requisiti richiesti è fondamentale per ottenere questo beneficio economico. Per ulteriori dettagli e assistenza, è consigliabile rivolgersi ai sindacati di settore.