Una giornata di grande significato per la Asd Gabry Dance di Poggiomarino, che ha avuto l’onore di essere ricevuta dal Santo Padre Papa Francesco durante l’udienza generale al Vaticano. L’incontro non solo ha offerto un momento di profonda emozione per i partecipanti, ma ha anche rappresentato un’importante piattaforma per discutere tematiche cruciali come le dipendenze e il loro impatto sulla società moderna. Durante il suo discorso, Papa Francesco ha lanciato un appello vibrante alla comunità internazionale affinché si impegni con decisione nella lotta contro le droghe e le dipendenze. Ha denunciato il clima culturale dominato dal consumismo e dalla perdita dei valori, definendo la droga come una “ferita nella nostra società”. Con vigore, ha esortato tutti a combattere i “trafficanti di morte” con coraggio e determinazione.

Particolarmente rilevante è stato il suo avvertimento sui pericoli delle dipendenze nell’ambiente virtuale, sottolineando la necessità di un impegno coordinato tra Chiesa, istituzioni civili e agenzie educative per prevenire e curare queste problematiche diffuse.

L’incontro con la delegazione della GABRY DANCE non è stato solo un momento di condivisione spirituale, ma anche di solidarietà e sostegno verso un progetto che incarna i valori di inclusione e crescita personale attraverso l’arte della danza. Il progetto “Nella Disabilità c’è molto di più”, portato avanti dalla GABRY DANCE, evidenzia come la danza possa diventare un potente strumento di integrazione sociale, valorizzando le capacità di ognuno al di là delle barriere fisiche.

L’intervista esclusiva a Radio Vaticano con il Maestro Gabriele Cretoso e le atlete Mariangela Correale e Irene Rita Erriquez ha offerto un’ulteriore opportunità per approfondire la storia e gli obiettivi della GABRY DANCE. È stato un momento di testimonianza diretta su come l’arte e l’impegno sociale possano trasformare positivamente le vite delle persone, anche in contesti sfidanti come quello delle disabilità.

La benedizione del Papa ai partecipanti della GABRY DANCE e alle loro famiglie rimarrà un ricordo indelebile per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di essere presenti. È stato un incontro che ha reso tangibile l’importanza di un messaggio di speranza e di impegno collettivo contro le dipendenze, portando una ventata di ottimismo e fiducia nel futuro.