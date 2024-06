Le fiamme gialle del Gruppo di Avellino dirette dal maggiore Silverio Papis, nel corso di un’attività di controllo del territorio hanno scoperto un’autofficina di riparazioni meccaniche priva delle necessarie autorizzazioni e totalmente sconosciuta al fisco. All’interno del locale, dettaglia una nota delle fiamme gialle, “i militari hanno rivenuto diversi autoveicoli in riparazione, attrezzature specifiche, nonché rifiuti speciali e pericolosi per l’ambiente, generati dai processi di lavorazione tra cui filtri, olio esausto e pezzi di ricambi di autoveicoli, detenuti in maniera incontrollata e senza differenziazione”.

Nel corso del controllo è riscontrata, inoltre, la presenza di un “soggetto intento alla riparazione di un veicolo”, che dai successivi approfondimenti è risultato essere privo di regolare contratto di lavoro “e delle comunicazioni preventive agli enti competenti”. Al termine del controllo l’intera officina è posta sotto sequestro mentre il titolare, C.M., classe 1968 e residente nel capoluogo irpino, è deferito all’autorità giudiziaria per le violazioni del Testo unico leggi ambientali e sanzionato amministrativamente per gli ulteriori illeciti riscontrati.