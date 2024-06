Una triste vicenda di violenza domestica ha scosso la comunità a Pisa, quando un uomo di origine egiziana è denunciato per maltrattamenti e violenza domestica dopo aver aggredito la moglie e la figlia minore. L’incidente è avvenuto a seguito di una lite domestica innescata dal fatto che la ragazzina indossava un paio di leggings e la moglie non aveva informato il marito di una passeggiata insieme alla figlia. L’uomo, noto per il suo vizio di bere, ha reagito violentemente, picchiando entrambe. La moglie, spaventata e disperata, ha trovato il coraggio di chiamare i carabinieri, rivelando anche le abitudini alcoliche del marito. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, denunciando l’uomo per maltrattamenti e emettendo un provvedimento di ammonimento da parte del Questore per violenza domestica.

Per garantire la sicurezza e la protezione delle vittime, madre e figlia sono state trasferite in una struttura protetta. Questo episodio mette in luce ancora una volta la necessità di interventi tempestivi e misure di protezione efficaci per le vittime di violenza domestica.