Una vicenda di violenza familiare e sospetti ha scosso Roma, culminando nell’arresto di un uomo di 40 anni per tentato omicidio. L’episodio è stato scoperto dagli agenti di polizia durante un’indagine su una lite tra padre e figlia su un autobus, rivelando una situazione drammatica che coinvolge diverse accuse gravi.

L’intervento della Polizia

Gli agenti sono intervenuti nel piazzale della stazione di Saxa Rubra, dove un autobus di linea proveniente da Calcata era il teatro di una violenta discussione tra un padre di 40 anni e sua figlia di 16. La ragazza, visibilmente scossa, ha raccontato agli agenti degli scatti d’ira continui del padre, menzionando anche una minaccia recente con una limetta affilata nascosta nella custodia del telefono. Gli agenti hanno trovato l’oggetto confermando le accuse della ragazza.

La Scoperta Sconvolgente

Ma le rivelazioni non si sono fermate qui. La ragazza ha raccontato che la sera precedente, suo padre, tornando a casa, l’aveva trovata dormire insieme allo zio 35enne. Convinto di una relazione tra i due, nonostante le proteste della figlia, l’uomo ha reagito con violenza estrema, scagliando il cognato dalla finestra. L’uomo è caduto da un’altezza di circa tre metri, riportando gravi fratture agli arti inferiori e venendo ricoverato all’ospedale Sant’Andrea con una prognosi di 39 giorni.

La Reazione delle Forze dell’Ordine

Gli agenti hanno verificato la presenza dell’uomo in ospedale e la gravità delle sue condizioni, confermate dalle fratture riportate. Anche lo zio ha negato qualsiasi rapporto con la 16enne e ha formalmente denunciato il suo aggressore. La denuncia per tentato omicidio si è aggiunta a quella della ragazza per maltrattamenti, portando la polizia ad arrestare il padre per una serie di reati.

Conseguenze Legali

Attualmente, il fascicolo è aperto a Roma, ma potrebbe presto essere trasmesso alla procura di Viterbo, dato che l’aggressione è avvenuta a Calcata. La vicenda ha sollevato molte domande sulla dinamica familiare e sulla gestione della violenza domestica, mettendo in luce la necessità di interventi tempestivi e supporto per le vittime di abusi.