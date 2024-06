In un messaggio audio, con toni bruschi, ha invitato le cassiere a “farsela addosso” piuttosto che andare a suo dire troppo spesso in bagno lasciando così il posto di lavoro. È accaduto nel supermercato Md di Brandizzo, in provincia di Torino; autrice dei messaggi audio, diventati virali, la direttrice del punto vendita nei confronti della quale l’azienda, dopo aver “raccolto immediatamente le segnalazioni provenienti dal negozio” e “valutato il materiale a disposizione”, ha “adottato fin dal 5 giugno una misura disciplinare di sospensione”. La sospensione è comunicata alla direttrice via raccomandata. Md fa sapere che “la direttrice durante un incontro convocato subito dopo l’accaduto ha ammesso, alla presenza di gran parte del personale, di aver commesso una sciocchezza e ha chiesto scusa a tutti i presenti per il comportamento avuto, frutto, a suo dire di un momento di nervosismo”.

Md prende le distanze dal comportamento della propria dipendente e sottolinea come “la qualità dell’ambiente di lavoro sia una priorità assoluta per l’azienda che impiega oggi oltre 9.000 dipendenti in circa 800 punti vendita in Italia”. L’azienda ricorda inoltre che lo scorso 7 giugno si è tenuto un incontro con la Uiltucs presso Palazzo Lancia a Torino per l’esame della situazione aziendale “e nessun riferimento all’accaduto era fatto in quella sede, dove avremmo ribadito le azioni e i provvedimenti intrapresi per l’episodio di Brandizzo”.