Anche il più classico dei souvenir turistici, la calamita da frigo, segue l’evoluzione tecnologica e si rinnova, prendendo vita grazie a immagini, foto e video personalizzati. La novità si chiama MyCityCode ed è stata ideata da due giovani imprenditori napoletani, Antonio Uccello e Davide De Marco.

Innovazione nel Cuore di Napoli

MyCityCode non è una semplice calamita, ma un’esperienza unica che permette ai turisti di conservare e condividere i loro ricordi in maniera innovativa. Il primo concept store MyCityCode aprirà nel cuore di Napoli, in via Tommaso Caravita 3, e sarà inaugurato sabato 22 giugno alle ore 18. Durante l’inaugurazione, ci sarà una dimostrazione live della creazione di calamite personalizzate, mostrando al pubblico la semplicità e l’innovazione del prodotto.

Un’Idea Che Celebra i Ricordi di Viaggio

“Siamo entusiasti di lanciare MyCityCode qui a Napoli, una città ricca di storia e cultura, perfetta per ospitare un progetto che celebra i ricordi di viaggio in modo innovativo,” affermano i fondatori Antonio Uccello e Davide De Marco. “Con MyCityCode offriamo ai turisti un modo nuovo e coinvolgente di conservare e condividere le proprie esperienze. Ma Napoli è solo il nostro punto di partenza per poi sviluppare il progetto su tutto il territorio nazionale. E oltre.”

Personalizzazione in Tempo Reale

Le calamite MyCityCode sono altamente personalizzabili e, grazie a una web app intuitiva, i clienti possono creare la loro calamita in pochi semplici passaggi e in soli cinque minuti. Ogni articolo è dotato di un codice QR che permette di caricare un video ricordo del viaggio, rendendo ogni calamita unica e ricca di significato.

Un Nuovo Modo di Conservare i Ricordi

Con MyCityCode, la classica calamita da frigo si trasforma in un dispositivo multimediale, capace di raccontare storie e custodire emozioni. Questa innovazione rappresenta una svolta per il settore dei souvenir turistici, offrendo un prodotto che unisce tradizione e tecnologia.

Futuro Espansione

Il progetto MyCityCode ha ambizioni che vanno oltre i confini di Napoli. Gli imprenditori puntano a espandere il concept su tutto il territorio nazionale e successivamente all’estero, portando l’innovazione e l’eccellenza del made in Italy nel mondo dei souvenir turistici.

L’inaugurazione del primo store a Napoli segna l’inizio di una nuova era per i ricordi di viaggio, celebrando la bellezza delle città italiane e permettendo ai turisti di portare con sé un pezzo autentico e innovativo delle loro esperienze.