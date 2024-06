Trovato morto ieri Ivan Dettori, il giovane di 19 anni scomparso dalla sua casa di Arzachena, in Gallura, lunedì scorso. Dopo tre giorni di intense ricerche, il corpo senza vita di Ivan è stato avvistato in campagna e segnalato ai vigili del fuoco attorno alle 14. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità locale, che sperava in un epilogo diverso.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca, inizialmente concentrate nella zona attorno al centro abitato di Arzachena, si sono estese progressivamente, coinvolgendo un ampio schieramento di forze. I tecnici del soccorso alpino e speleologico hanno partecipato attivamente alle ricerche, coordinati dai carabinieri di Arzachena. Oltre alle unità a terra, sono impiegati un elicottero dell’Aeronautica militare e droni per perlustrare le aree più difficili da raggiungere.

La scoperta

Il corpo di Ivan Dettori è rinvenuto in una zona di campagna, lontano dal centro abitato. Le circostanze della morte non sono ancora chiarite e saranno oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità competenti. La tragica scoperta ha posto fine alle speranze di ritrovare Ivan sano e salvo, lasciando una profonda tristezza tra i suoi familiari e amici.

La comunità in lutto

La scomparsa di Ivan Dettori ha scosso profondamente la comunità di Arzachena e della Gallura. In questi giorni, molti residenti si erano uniti alle ricerche, dimostrando grande solidarietà e speranza. Ora, il dolore per la perdita si fa sentire ancora più forte, con molti che si stringono attorno alla famiglia del giovane per offrire conforto e supporto.