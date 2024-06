Un tragico incidente è avvenuto ieri a Caposele, quando un uomo di 76 anni, residente a Lioni, è stato coinvolto in un grave incidente mentre stava dissodando il terreno di famiglia. L’anziano è stato travolto dalla motozappa che, accidentalmente, è andata in retromarcia. Il 76enne ha riportato gravi ferite agli arti inferiori ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Avellino tramite eliambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella e i vigili del fuoco, mentre sono in corso indagini per comprendere nel dettaglio la sequenza dell’incidente.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava operando con la motozappa per dissodare il terreno di famiglia. Per cause accidentali, la motozappa è andata in retromarcia, travolgendo l’anziano e causandogli gravi ferite agli arti inferiori. La situazione è stata prontamente gestita dai soccorritori, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Avellino per ricevere le cure necessarie.

Intervento delle Autorità

I carabinieri della Compagnia di Montella e i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sulla scena per prestare soccorso e garantire la sicurezza dell’area. Allo stesso tempo, sono in corso indagini approfondite per comprendere esattamente come si sia verificato l’incidente e quali fattori abbiano contribuito all’accaduto. Sono stati raccolti vari elementi sul posto che saranno utili per ricostruire la dinamica dell’evento.

La Preoccupazione della Comunità Locale

Questo incidente ha destato grande preoccupazione all’interno della comunità locale, mettendo in evidenza i rischi associati alle attività agricole e al lavoro con macchinari pesanti. È importante sensibilizzare su queste questioni e promuovere l’adozione di misure di sicurezza adeguate per prevenire simili incidenti in futuro.