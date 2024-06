Una tragedia si è consumata nel quartiere di Ponticelli, dove una donna di 67 anni è finita investita e uccisa da un autoarticolato. L’incidente è avvenuto in via Argine, all’altezza dell’intersezione con viale Margherita. La vittima, una residente della zona, stava attraversando la strada quando è travolta dal veicolo pesante. Secondo una nota del Comune, il conducente, un cinquantacinquenne napoletano, “presumibilmente non avvedendosi di aver investito la donna si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso”.

Fortunatamente, la presenza di diversi testimoni oculari ha permesso una rapida identificazione del mezzo coinvolto. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto, hanno intercettato e fermato l’autoarticolato mentre percorreva via Argine in direzione opposta al luogo dell’incidente.

La polizia locale di Napoli, in particolare l’Unità operativa Infortunistica stradale, ha eseguito tutti i rilievi tecnici necessari sulla scena del sinistro. Sono acquisite le immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potranno fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. L’autoarticolato è posto sotto sequestro e il conducente sottoposto ad analisi tossicologiche per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o alcol nel sangue.

Questo tragico evento solleva ancora una volta importanti interrogativi sulla sicurezza stradale nel quartiere di Ponticelli e sulla necessità di maggiori controlli per prevenire simili incidenti. La comunità locale è sotto shock e si stringe attorno alla famiglia della vittima, esprimendo solidarietà e chiedendo giustizia per questa ennesima vita spezzata sulla strada.